Parma, caso Oristanio: Cuesta lo cambia subito. Cos'è successo

Entra ed esce Gaetano Oristanio. Il trequartista del Parma, subentrato al settantacinquesimo nella gara contro il Pisa, è uscito dopo solo un quarto d'ora.
08.12.2025 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Entra ed esce Gaetano Oristanio. Il trequartista del Parma, subentrato al settantacinquesimo nella gara contro il Pisa, è uscito dopo solo un quarto d'ora, con Cuesta che l'ha richiamato per far entrare Lovik e difendere il vantaggio nel finale.
Ovviamente l'ex Venezia non l'ha presa bene: infuriato per la scelta, è tornato di corsa in panchina senza salutare il suo allenatore. La sensazione però è che il caso dovrebbe rientrare immediatamente senza creare ulteriori problemi.
Alla prossima giornata i crociati ospiteranno la Lazio di Sarri, che ha pareggiato contro il Bologna all'Olimpico.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.