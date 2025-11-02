Serie A, il Bologna vince in rimonta: super Castro, si sblocca Miranda
SERIE A - Il Bologna ritrova la vittoria contro il Parma dopo due giornate senza vincere. La squadra di Vincenzo Italiano, finita sotto di un golo dopo appena 13 secondi per la conclusione di Bernabè, riesce a reagire prima trovando il pareggio con Santiago Castro, poi nel secondo tempo portandosi anche avanti con la doppietta della punta argentina. A spianare la strada alla rimonta è anche l'espulsione di Ordonez al 35' per doppia ammonizione. Nel finale, a chiudere definitivamente la sfida, è un missile di Miranda che segna il suo primo gol in Serie A.
CLASSIFICA - Il Bologna sale quindi in quarta posizione, a quota 18 punti, agganciando la Juventus, vincitrice contro la Cremonese nella serata dell'esordio di Spalletti, e il Milan che alle 20.45 scenderà in campo contro la Roma per l'ultima partita di questa domenica.
PROSSIMI APPUNTAMENTI - Dopo il triplice fischio di San Siro, la Serie A tornerà in campo lunedì alle 18.30 con Sassuolo-Genoa e alle 20.45 con Lazio-Cagliari: le due partite che chiuderanno la decima giornata di campionato.