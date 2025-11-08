Serie A | Juve-Toro a reti inviolate: derby storico per Baroni
Non riesce il Torino di Baroni a sfatare il tabù Stadium anche se i granata portano a casa un buon punto nel derby della Mole contro la Juventus.
Tante occasioni da un lato e dall’altro, e anche una rete annullata a Simeone causa fuorigioco, ma comunque quello odierno è il secondo risultato utile consecutivo nei derby per il Toro, cosa che non accadeva dalla stagione 2001/2002.
Al termine della sfida queste le parole di mister Baroni: “Queste sono le partite che servono alla mia squadra per crescere. Noi dobbiamo creare una base forte. La squadra sta crescendo perchè abbiamo cambiato tanto e per trovare la continuità ci vuole tempo. I ragazzi si allenano bene e sono sicuro che cresceremo".
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.