Serie A | Napoli ko: il Bologna festeggia e aggancia l'Inter
09.11.2025 17:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Dopo il pari amaro in Champions League contro l’Eintracht il Napoli di Conte cade in campionato nella sfida esterna contro il Bologna.
Vittoria preziosissima della squadra di Italiano che nel secondo tempo prima sblocca il match con la rete di Dallinga e poi raddoppia con Lucumì.
Un successo che permette ai felsinei di raggiungere l’Inter, avversaria della Lazio, a quota 21 con il Napoli che rimane a 22.
