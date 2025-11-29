Serie A | La Juve torna a vincere: Cagliari ko all'Allianz
Torna a vincere in campionato la Juventus di Spalletti che, in casa, batte in rimonta il Cagliari per 2-1. La sfida si mette subito in salita per i bianconeri perché è la formazione di Pisacane a sbloccare la gara con la bella rete di Esposito.
Il vantaggio della formazione sarda dura però appena un minuto visto che Yildiz prima segna la rete dell'1-1 e poi completa la rimonta mettendo a segno il 2-1 firmando la sua personale doppietta.
Nella ripresa il Cagliari prova fino alla fine a trovare la rete del pari che però non arriva. Un successo che permette alla Juve di salire a quota 23 punti, rimane invece a 11 la formazione sarda.
