Parma, il primo gol in A e la vittoria: parla Benedyczak
Le parole del calciatore del Parma, prossimo avversario della Lazio, che contro il Pisa ha messo a segno il suo primo gol in Serie A
08.12.2025 20:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sarà il Parma il prossimo avversario della Lazio nella gara in programma sabato 13 dicembre alle 18.00 al Tardini.
La squadra di Cuesta è tornata alla vittoria battendo il Pisa grazie al rigore trasformato da Benedyczak che, al termine della sfida, ha così parlato ai microfoni di Dazn.
“Prima di tutto sono tre punti molto importanti per la squadra. Questo è anche il mio primo gol in Serie A e sono molto felice. Cosa ci da questa vittoria? Vale sempre tre punti, ora guardiamo alla prossima”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide