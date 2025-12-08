WOMEN | Lazio - Parma, info e prezzi sulla vendita dei tagliandi
La Lazio Women affronterà il Parma al Fersini, la gara è in programma il 14 dicembre alle 15:00. Ecco le info utili per l'acquisto dei tagliandi
08.12.2025 20:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di martedì 9 dicembre verranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Athora contro il Parma, in programma domenica 14 dicembre alle ore 15:00 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.
Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Punti vendita Vivaticket
Prezzi:
- intero tribuna e settore ospiti 10 €
- under 16 tribuna 3 €.
Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 13:30.