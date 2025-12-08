Lazio e un Fabbri troppo permaloso: le parole di Adani
Continua a far discutere la decisione dell'arbitro Fabbri di espellere Mario Gila nel finale di gara dell'Olimpico tra Lazio e Bologna.
Il difensore della Lazio è stato epulso dopo aver detto per due volte al direttore di gara "sei scarso" e le opinioni si dividono tra chi pensa sia corretto e chi reputa Fabbri piuttosto permaloso.
Sul tema ha detto la sua anche Lele Adani alla Domenica Sportiva: "Fabbri è permaloso. In passato ci sono estati epiteti decisamente peggiori in cui non è stato estratto il cartellino ma anche epiteti degli arbitri ai giocatori, a me me ne han detto diverse".
