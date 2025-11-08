Il Milan spreca e il Parma rimonta: al Tardini pari con gol

I rossoneri di Allegri siglano il doppio vantaggio alla mezz'ora ma poi si fanno riprendere dai padroni di casa che con Bernabé e Del Prato trovano il pari
08.11.2025 22:46 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Il Milan spreca e il Parma rimonta: al Tardini pari con gol

Quarto pareggio di giornata in questo sabato di Serie A con una sola differenza: sono ben quattro i gol segnati nella sfida del Tardini tra Parma e Milan.

La gara si mette in discesa per la squadra di Allegri che prima passa in vantaggio con Saelemaekers e poi raddoppia nel primo tempo con il rigore trasformato da Leao.

La squadra di Cuesta però prova a reagire e nel recupero della prima frazione di gioco accorcia con il gol di Bernabé. Nella ripresa i crociati trovano anche la rete del pari con Del Prato che fissa il punteggio sul 2-2.

Terzo pareggio in quattro partite per i rossoneri mentre il Parma torna a fare risultato dopo due ko di seguito. 

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.