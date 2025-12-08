Lazio, Giordano critica: "Immobile? Dalla società mi aspettavo di più"
In collegamento a Radio Laziale, l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano ha commentato Lazio - Bologna e il tributo dei tifosi a Ciro Immobile, tornato per la prima volta all'Olimpico da avversario.
08.12.2025 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
L'attaccante del Bologna, infatti, nel pre partita è stato omaggiato dalla Curva Nord e da tutto il resto dello stadio. Di seguito le sue dichiarazioni.
"Immobile? Di gol ne ha fatti tanti, è stato accolto giustamente dalla tifoseria come ci aspettavamo; dall'altra parte speravo in qualcosa di più dalla società, per un giocatore che ha fatto la storia pensavo a un riconoscimento da parte di un dirigente".
