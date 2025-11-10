Roma, Gasperini perde Dovbyk per infortunio: quanto starà fuori
Brutta tegola per Gian Piero Gasperini che dovrà fare per un po' a meno di Dovbyk a seguito dell'infortunio accusato in Roma - Udinese.
10.11.2025 12:45 di Christian Gugliotta
Brutte notizie in casa Roma. A seguito dell'infortunio accusato durante la sfida tra Roma e Udinese, vinta per 2-0 dai giallorossi, Artem Dovbyk si è sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione al tendine del retto femorale sinistro.
L'attaccante ucraino era uscito dal campo al 42' del primo tempo dopo aver sentito un dolore nella zona della coscia sinistra e le sue condizioni avevano da subito destato preoccupazione nello staff giallorosso.
Dovbyk dovrebbe restare ai box per un periodo compreso tra le quattro e le sei settimane, e Gasperini, dunque, dovrà fare a meno del suo centravanti fino a gennaio.