Lazio, Provedel è tornato! Nenci svela: "I motivi sono due!"

Massimo Nenci, preparatore dei portieri della Lazio, ha analizzato il rendimento di Ivan Provedel in questa stagione e le sue caratteristiche

La Lazio ha ottenuto 9 clean sheet in Serie A. Non solo è la migliore in Italia, ma anche tra le top d'Europa per reti inviolate. Un risultato frutto del lavoro attento e minuzioso fatto da Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha preso in mano una squadra tendente all'attacco e l'ha riadattata a sua immagine e somiglianza. Il merito, però, non va solamente ai dieci giocatori di movimento.

I NUMERI DI PROVEDEL - Tra i pali, infatti, il Comandante ha rispolverato un Ivan Provedel che sembrerebbe essere tornato quello dei tempi migliori. Con un +7.0 si conferma il miglior portiere in campionato per gol evitati e alla qualità delle sue parate aggiunge anche dei principi tecnici fondamentali nel gioco con i piedi.

L'INTERVISTA A NENCI - A sottolineare questi numeri è il match analyst Samuele Mandarò che, grazie a Eurobet, ha potuto seguire da vicino la Lazio e i suoi protagonisti, ottenendo anche delle interviste da chi li allena ogni giorno e li segue da vicino. Oltre a mister Ianni, infatti, Mandarò ha pubblicato sul suo profilo Instagram anche l'intervista a Massimo Nenci, preparatore dei portieri, su Provedel e su tutta la squadra a suo servizio.

NENCI SU PROVEDEL - "Provedel deve dire grazie soprattutto alle sue capacità, ma anche al gruppo di lavoro dei portieri che sono molto amici, molto affiatati, quindi c'è una sana competizione. Il gioco con i piedi? Da ragazzo lui giocava come centrocampista e ha una memoria storica di come si gioca a calcio e della visione di gioco".