Lazio, Nuno Tavares in uscita verso l'Arabia Saudita: la situazione
RASSEGNA STAMPA - Priorità terzino sinistro. È uno dei ruoli in cui si dovrà assolutamente muovere la Lazio nel prossimo mercato. Sarà decisiva, in questo senso, la cessione di Nuno Tavares, accostato agli arabi dell'Al Ittihad.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, a Formello viene considerato in uscita, ma non si è ancora aperta una trattativa con il club del grande ex Conceicao. Sarri, comunque, su quella fascia vuole giocatori diversi e pronti. Il portoghese non rientra nei suoi piani.
Lotito avrebbe intenzione di accontentarlo, per questo sta lavorando già anche sul possibile sostituto. È evidente anche dalle ultime partite che Nuno Tavares non sia più nei piani del tecnico, visto che non è stato preso in considerazione nemmeno a gara in corso.