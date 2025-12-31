Coppa d'Africa, Dia ancora senza minuti. E il Senegal vince di nuovo
31.12.2025 11:00 di Andrea Castellano
È fermo ancora a zero minuti giocati Boulaye Dia. Il centravanti della Lazio non ha ancora giocato con il Senegal in questa edizione della Coppa d'Africa. Nelle tre sfide del girone, infatti, non è mai stato utilizzato dal ct Thiaw.
Nonostante questo, la sua nazionale continua a vincere. L'ultimo successo è arrivato sul Benin con un netto 0-3, grazie ai gol di Seck, Diallo e Ndiaye.
Il Senegal ha chiuso quindi il girone D al primo posto con 7 punti, a pari merito con la Repubblica Democratica del Congo finita seconda per la differenza reti.
