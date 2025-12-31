Calciomercato Lazio | Parisi piace a Sarri: ritorno di fiamma a sinistra
RASSEGNA STAMPA - Tanti nomi per la fascia sinistra. Lotito ha intenzione di accontentare Sarri sul mercato, a partire dal possibile sostituto di Nuno Tavares. Il portoghese è considerato in uscita, è stato accostato all'Al Ittihad di Conceicao e può lasciare la Capitale a gennaio. Il tecnico vuole profili diversi, più pronti.
Tra questi, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è tornato di moda Fabiani Parisi della Fiorentina. Ha lo stesso procuratore di Hysaj, piace molto a Sarri dai tempi di Empoli e lo riprenderebbe anche adesso. Può essere un'alternativa di Martin del Genoa, tra gli obiettivi principali per rimpiazzare l'ex Arsenal.
Molto però dipenderà dai piani di Paratici: la Viola, vista la situazione di classifica molto delicata, sta pensando a una rivoluzione e può rientrarci proprio Parisi. Insieme a lui, nelle ultime ore si è aggiunto anche il nome di Pedraza del Villarreal, in scadenza a giugno.