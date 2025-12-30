Napoli, Holjund: "Conte incredibile. A casa ho la maglia di Lukaku"
30.12.2025 20:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Intervistato da Sport Illustrated l’uomo del momento del Napoli, Rasmus Holjund si è raccontato in una lunga intervista in cui ha speso parole al miele sulla sua esperienza in azzurro.
“Sono davvero molto felice finora e mi sto godendo tutto. Conte? È un allenatore incredibile. Quando ti chiama, devi solo dire sì”.
Su Lukaku: “Romelu è una persona fantastica. Non lo conoscevo bene prima. Ho parlato con lui in campo e ho persino una sua maglia a casa. È un idolo per me. Ovviamente voglio giocare, ci sarà competizione, ma voglio imparare da lui perché può darmi tantissimo”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide