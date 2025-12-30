Calciomercato Lazio | Maldini, la concorrenza aumenta: c'è anche la Juve

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA DANIMARCA: ANCHE AL PARIS PIACE GAAEI CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda all'estero, non solo in Italia. Tra i ruoli da rinforzare c'è sicuramente anche la fascia destra: Marusic e Hysaj sono in scadenza e Lazzari va per i trentatre anni, non si può più rimandare. Resta da capire... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda all'estero, non solo in Italia. Tra i ruoli da rinforzare c'è sicuramente anche la fascia destra: Marusic e Hysaj sono in scadenza e Lazzari va per i trentatre anni, non si può più rimandare. Resta da capire...