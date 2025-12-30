Calciomercato Lazio | Maldini, la concorrenza aumenta: c'è anche la Juve
30.12.2025 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio guarda in casa dell'Atalanta. Tanti i nomi nel mirino, da Samardzic a Brescianini fino ad arrivare a Daniel Maldini. Come vi avevamo rivelato, la società biancoceleste tiene d'occhio anche l'ex trequartista del Monza, che sia con Juric che con Palladino sta trovando pochissimo spazio.
Per questo a gennaio può lasciare Bergamo. Su di lui però, come spiegato da TuttoJuve.com, c'è anche l'interesse della Juventus: l'idea sarebbe quella di mettere a disposizione di Spalletti un'alternativa in più a Yildiz.
Il nuovo direttore sportivo bianconero Marco Ottolini, inoltre, segue il classe 2001 dai tempi del Genoa e conosce bene il calciatore, che per l'appunto piace molto anche al diesse biancoceleste Fabiani.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.