WOMEN | Le Bihan: "Sogno la Champions con la Lazio. Al 2026 chiedo..."

La Serie A Femminile è in pausa, ripartirà il 18 gennaio, ma la Lazio Women non ha mai smesso di allenarsi. Mister Grassadonia ha concesso giusto qualche giorno di riposo in occasione delle festività, c'è la sfida con la Ternana da preparare. Per fare un bilancio di questa prima parte di stagione, in attesa che inizi il nuovo anno, ai microfoni ufficiali del club è intervenuta Clarisse Le Bihan. Le sue parole: "Abbiamo fatto un grande anno, anche a livello individuale è stato molto bello. Spero sarà ancora meglio quello che arriverà. Ho provato sempre a mostrare le mie qualità e funziona bene, sono la prima a essere felice ma il mio obiettivo primario è quello di aiutare la squadra. Questo è importante per me. Io sia nel quotidiano sia in partita sono sempre con la stessa mentalità, far crescere la squadra e arrivare al mio livello più alto possibile”.

SCORSA STAGIONE - “È molto bello che siamo cresciute tanto rispetto allo scorso anno, abbiamo dimostrato che possiamo fare ancora meglio e di poter essere nella parte alta della classifica. L’inizio della stagione è stato un po’ difficile, dovevamo conoscerci e quando abbiamo trovato il ritmo ormai il campionato era finito. Ma abbiamo dimostrato che potevamo dire la nostra. Il nostro primo anno in Serie A è stato molto bello”.

PIEMONTE - “È una giocatrice ottima e dimostra che ogni partita che è capace di poter fare gol. Per noi è un’arma enorme”.

INFORTUNIO - “Mi sento bene, ho avuto un problema al tendine e sono stata fuori ma sono tornata bene e veloce. Mi sento in forma. Sono pronta, ci sono tante partite e sarà tosta”.

CAMPIONATO - “Noi siamo a due punti dal secondo posto non facendo il meglio, il campionato è stretto. Eccetto la Roma che è in alto e sta facendo bene, possiamo dire che siamo in un momento che dimostrerà che questo è il nostro campionato. Gennaio e Febbraio saranno mesi importantissimi per noi. Abbiamo avuto molti infortuni e quindi l’ultima partita è stata la prima quasi con la squadra quasi al completo. Individualmente e collettivamente possiamo fare molto meglio. Al livello di mentalità abbiamo qualcosa che le altre non hanno, ci alleniamo molto forte qui e siamo pronte sempre a fare quello che dobbiamo. Questo è un punto di forza”.

SOSTA - “Il programma? Al momento abbiamo ripreso dopo Natale, un lavoro più fisico. Niente di preparazione per la sfida con la Ternana. Abbiamo due giorni di riposo per il capodanno e dopo inizieremo a lavorare di più su questa partita che sarà difficile, lo scorso anno abbiamo fatto un’amichevole lì e sappiamo cosa ci aspetta”.

GRUPPO - “È il momento di far crescere anche qualche giovane che era alla prima stagione in A. Questa crescita di ha permesso di essere qui, stiamo bene per i punti ma nella partita in sé possiamo fare molto di più. Siamo ottimiste e abbiamo entusiasmo, voglia di fare bene. Le nuove? Nel gruppo già dall’estate tutte si sono sentite bene quando sono arrivate, per qualcuna la lingua è stata un po’ complicata ma le abbiamo sempre aiutate. Sono brave, provano sempre anche nella difficoltà. Giocare col mister è difficile, chiede tanto e una precisione che se non capisci la lingua è difficile. Hanno avuto una grande crescita. Sappiamo di non essere inferiori a nessuno e per questo abbiamo la sensazione di non aver dato il massimo. Sentiamo che possiamo vincere ogni partita, è positivo. É un campionato molto stretto, possiamo finire in alto o in basso e dipende dalle nostre performance. Vogliamo sempre vincere, mi ricordo una partita era l’85° minuto e ho chiesto la palla. Volevo fare il 2-0 e il mister era furioso. Abbiamo la voglia di vincere sempre e di fare meglio”.

GIOVANI - “Abbiamo delle giovani che sono interessanti e brave, hanno una buona mentalità. È un passo enorme tra la Primavera e la Serie A. A livello fisico è un po’ difficile ma è buono che siano con noi e che continuino la loro crescita”.

2026 - “A me personalmente auguro di aiutare la squadra, sentirmi bene anche fisicamente. A livello collettivo vincere o andare il più lontano possibile e il più in alto possibile. Mi piacerebbe giocare la Champions con la Lazio”.

