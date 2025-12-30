Lazio, che sorpresa per i tifosi: cosa accade per il passaggio al 2026 - FT
Una nuova iniziativa della Lazio per il passaggio al nuovo anno
30.12.2025 11:32 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Sta per concludersi il 2025 e fra meno di 24 ore si passerà ufficialmente all'anno nuovo. Per l'occasione, la Lazio ha pensato ad un'iniziativa semplice ma d'impatto. Dal 30 dicembre al 2 gennaio, infatti, la S.S. Lazio sarà presente sui molti LED urbani della città di Roma con un messaggio di auguri dedicato a tutti i tifosi biancocelesti e alla città. Un segno di vicinanza, condivisione e appartenenza nei giorni che chiudono l’anno e ne aprono uno nuovo.
