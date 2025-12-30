Napoli, Conte guarda alla Lazio: il punto sugli infortunati
Il tecnico dovrà monitorare le condizioni di Beukema, Olivera e Spinazzola in vista della sfida contro la Lazio
30.12.2025 11:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Il Napoli inizia oggi a preparare la sfida contro la Lazio con la consapevolezza che sarà una settimana di lavoro intenso.
C’è ancora lavoro da fare anche sul fronte degli infortunati: la prima questione, all’apertura dei cancelli del centro sportivo, riguarderà Beukema e Olivera. Entrambi hanno saltato la trasferta di Cremona e, spiega la Gazzetta dello Sport, Conte spera di recuperarli in vista della sfida dell’Olimpico contro la Lazio.
Da monitorare anche Spinazzola, fuori a scopo precauzionale alla fine del primo tempo della partita contro la Cremonese per un affaticamento muscolare.
