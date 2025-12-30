Lazio, contatti con l'Atalanta per Samardzic: la richiesta della società
RASSEGNA STAMPA - Nonostante il mercato senza vincoli, senza cessioni per la Lazio gli acquisti restano complicati. C’è anche il nodo delle liste: gli under 22 possono essere tesserati liberamente, mentre per gli over serve fare spazio.
In quest’ottica la Lazio ha sondato Samardzic, uno dei nomi più caldi. Come fa sapere il Corriere dello Sport, i contatti con l’Atalanta ci sono stati e la Dea sarebbe disposta a trattare, ma resta da definire il costo dell’operazione. L’Atalanta lo ha pagato 20 milioni più 5 di bonus nel 2024, l’idea biancoceleste è un prestito con diritto di riscatto: resta da capire se accetterà uno sconto, ma per ora non ci sono risposte.
Samardzic potrebbe rappresentare un punto d’incontro tra Lazio e Sarri. Il tecnico, infatti, aveva indicato Loftus-Cheek come primo obiettivo, ma il centrocampista del Milan resta fuori portata. Tra le alternative valutate dal diesse Fabiani c’è anche Brescianini, sempre dell’Atalanta, ma Sarri continua a preferire l'ex Udinese.