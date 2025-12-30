Lazio, il mercato si fa sulle uscite: il punto su Castellanos e Tavares
RASSEGNA STAMPA - Non è ufficialmente un mercato a saldo zero, ma di fatto lo sembra. La linea di Lotito è chiara: prima incassare, poi eventualmente investire. Le principali uscite riguardano Castellanos e Tavares, a patto che arrivino offerte concrete.
Per l’argentino si parla da tempo di un interesse del Flamengo, ma finora i rumors non si sono mai trasformati in una proposta ufficiale. Lotito chiede 35 milioni, una cifra difficile da sostenere anche per un club brasiliano economicamente solido. Castellanos non è mai stato così vicino all’addio, ma serve un’offerta concreta per chiudere. Il suo agente ha il mandato per cederlo e sta cercando soluzioni in Europa. L’ipotesi Flamengo, al momento, non è una priorità, mentre in Premier League potrebbero aprirsi spiragli.
Situazione simile per Tavares: sull’esterno c’è l’Al-Ittihad, che però - spiega il Corriere dello Sport - avrebbe fatto un’offerta direttamente al giocatore e non alla Lazio. Per sedersi al tavolo servono almeno 15 milioni, considerando che il 35% della futura rivendita spetta all’Arsenal.