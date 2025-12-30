Lazio, l'infermeria si svuota: spiraglio di luce con Rovella
RASSEGNA STAMPA - L’infermeria della Lazio si svuota. Un centrocampo ridotto all’osso, Dele-Bashiru e Dia in Marocco, a Udine Belahyane e Noslin hanno avuto la loro prima chance stagionale. Contro il Napoli, ora Sarri potrà contare su Basic e Guendouzi dall'inizio, rientranti dalle squalifiche.
Spiraglio di luce anche con Rovella, fuori da esattamente 100 giorni. Ieri, come riporta Il Messaggero, l’ex Monza si è allenato parzialmente in campo, non maturando però alcun minuto in gruppo, ma può tornare tra i convocati con la Fiorentina ed essere a disposizione per la prima trasferta dell'anno a Verona, esattamente l’11 gennaio.
L’altra buona notizia riguarda la catena di destra, con Cancellieri e Isaksen che, fin qui ai box a fasi alterne ora provano regolarmente coi compagni così da mettere nella condizione l’allenatore di poter scegliere. Nel frattempo, Noslin vede Napoli con uno sguardo diverso: l’olandese vanta infatti tre gol e un assist in tre precedenti contro Conte.