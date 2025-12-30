Mandas, Perin, Leali: il triangolo dei portieri. Il greco resta alla Lazio?

Situazione particolarmente intricata quella che vede le seconde linee della porta di Lazio e Juventus

RASSEGNA STAMPA - Non solo centrocampo e attacco, la Lazio sta cercando di capire come muoversi anche per quanto riguarda la porta. Provedel è ormai titolare indiscusso, con Mandas che ha trovato la sua prima e unica presenza stagionale in Coppa Italia contro il Milan.

Il greco però ha voglia e bisogno di giocare e da tempo si sta guardando intorno e diverse squadre lo stanno cercando: ora serve solo trovare la quadra anche con la Lazio. Come spiega il Corriere dello Sport, al momento c'è una situazione intricata tra Mandas, Perin e Leali.

Il primo è stato vicino alla Juventus come possibile secondo al posto di Perin, che ora è di nuovo accostato al Genoa, mentre Leali, seguito dalla Lazio, è finito nel mirino della Juve come possibile sostituto. Ciò significa che, al quadro attuale, alla fine Mandas potrebbe anche restare a Formello.