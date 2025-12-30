Gol Davis, perfino De Rossi concorda con la Lazio: le parole in conferenza

Il tecnico del Genoa parla della rete dell'Udinese e concorda con la versione dei biancocelesti e sulle mancate spiegazioni degli arbitri...

La Lazio ha un alleato in più. Dopo quanto successo alla Dacia Arena e il pareggio di Davis arrivato dopo un netto stop di mano, i biancocelesti hanno inviato una pec alla Lega di Serie A lamentandosi delle ultime decisioni arbitrali che hanno tolto punti e uomini alla squadra di Sarri. Decisioni difficili da comprendere e regolamenti e spiegazioni che sono ancora peggio. A concordare con la tesi dei biancocelesti è perfino Daniele De Rossi.

Il tecnico del Genoa ha parlato del gol subito dalle aquile a Udine nel post partita di Roma - Genoa in cui manca un rigore solare ai liguri per un colpo al volto di Svilar su Ostigaard. Una decisione che ha fatto imbufalire De Rossi che durante l'intervallo ha avuto un acceso dibattito (CLICCA QUI PER SCOPRIRE COSA GLI HA DETTO). Il mister del Genoa ha poi rafforzato la sua tesi nella conferenza stampa post partita in cui ha spiegato per intero il suo pensiero dicendo come il gol di Davis sia stato giudicato differentemente rispetto a quello del Pisa di qualche settimana fa.

Ecco la sua risposta completa: "Non dico la spiegazione dell'arbitro perché non farebbe una bella figura. C'era qualcuno che doveva guardarla dal monitor, per me non c'erano altre valutazioni. Non abbiamo perso per quell'episodio, ma quello che non va bene sono le spiegazioni che ci danno. Il VAR, se diventa uno strumento per dire che non si sbaglia mai, perde credibilità: un cazzotto è un cazzotto, al di là se la mano è aperta o chiusa. Sono supercazzole. Sembra che abbiano sempre ragione loro, basta pensare all'episodio della Lazio che è stato spiegato in maniera diversa da quanto visto in altri episodi. Gli episodi vanno visti per quello che sono".