Lazio - Napoli, attesa grande affluenza: quanti biglietti sono stati venduti
RASSEGNA STAMPA - Il 2026 della Lazio si apre subito con il botto, con le ultime due partite del girone di andata, dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, che si terranno in casa in appena tre giorni. Due partite consecutive nella Capitale, contro Napoli e Fiorentina, che possono indirizzare in modo deciso la stagione della squadra di Sarri.
La prima vedrà la Lazio affrontare la squadra di Conte ed è in programma domenica 4 gennaio alle 12.30. Un lunch match che promette grande affluenza: come scrive il Corriere dello Sport, all’Olimpico sono attesi oltre 45 mila spettatori, nonostante le limitazioni per i tifosi ospiti residenti in Campania.
A ieri, 29 dicembre, erano circa 8.500 i biglietti venduti, da sommare ai 26 mila abbonati effettivi. Il totale delle presenze già garantite sale così a quota 34.500, senza considerare i quasi 4 mila “Aquilotti”, che nei big match non vengono conteggiati come accessi ma solo come prelazione.