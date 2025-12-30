Lazio, Noslin punta il Napoli: le statistiche sorridono all'olandese
RASSEGNA STAMPA - Dopo la buona prestazione alla sua prima da titolare con Sarri contro l’Udinese, Noslin vuole convincere il tecnico a dargli fiducia anche nel primo impegno del 2026 della Lazio. Quella contro il Napoli non sarà una partita come le altre per l'olandese: poco più di un anno fa, proprio contro gli azzurri, Noslin visse la notte più brillante della sua esperienza in biancoceleste.
Negli ottavi di Coppa Italia firmò una tripletta straordinaria nel 3-1 che eliminò il Napoli di Conte. Non solo: come riporta il Corriere dello Sport, il Napoli è diventato anche la squadra più colpita in carriera dall’attaccante olandese, un dettaglio che aumenta fiducia e ambizioni personali.
Dopo Udine, l’ex Verona sente di poter meritare una nuova chance dal primo minuto. Da centravanti ha lavorato bene, dialogando con i compagni, attaccando la profondità e reggendo i duelli fisici. Ora punta a ripetersi contro un avversario che conosce bene, consapevole che l’unico modo per convincere Sarri è continuare a lavorare sul campo.