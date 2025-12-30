Lazio, Rambaudi fa il punto sull'anno solare: il paragone con il Como

L'opinionista ha parlato a Radiosei e ha paragonato il 2025 della Lazio a quello del Como

La Lazio ha chiuso il 2025 con un pareggio, ancora al centro delle polemiche, con l'Udinese. In attesa delle prossime sfide e dell'anno che verrà, è tempo di bilanci e Roberto Rambaudi a Radiosei ha fatto il punto su quanto accaduto quest'anno:

“Nell’anno solare la Lazio sarebbe nona? Giusta classifica, ci sono stati degli errori e li paghi. Paghi il finale della passata stagione e l’inizio di questa. Il non mercato e tutte le ‘disavventure’ che ci sono state, le divergenze. Questa classifica rispecchia fedelmente il percorso che hai fatto. Hai fatto le cose a metà e quando le fai così ottieni la metà del risaltato.

Il Como ha fatto più punti? Lì c’è un progetto tecnico, hanno investito tanto. Hanno un allenatore bravo ed idee, puntano su giovani con qualità; stanno raccogliendo ciò che hanno seminato”.