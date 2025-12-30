Udinese - Lazio costa caro a Colombo: è stato fermato dall'AIA
30.12.2025 12:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Stop per l'arbitro Colombo. Dopo giorni di polemiche, alla fine il fischietto di Udinese - Lazio è stato fermato dall'AIA. Nelle designazioni, infatti, non figura il suo nome dopo quanto accaduto nel finale per il gol di Davis.
Questo weekend, quindi, non prenderà parte a nessuna gara di Serie A o di Serie B; a Udine ha convalidato il pareggio del centravanti bianconero dopo un netto tocco di mano.
Continueranno ad arbitrare, invece, Gariglio e Chiffi: il primo, al VAR al Bluenergy Stadium, sarà AVAR in Fiorentina - Cremonese; il secondo, che era AVAR sabato, dirigerà Genoa - Pisa.
