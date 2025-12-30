Calciomercato Lazio | Castellanos: spunta un'altra pretendente in Premier
CALCIOMERCATO LAZIO - Castellanos è uno dei biancocelesti in uscita. Sull'argentino c'è il Flamengo che da tempo avrebbe palesato un interesse, ma finora non sono mai arrivate proposte ufficiali. Il Taty non è mai stato così vicino all'addio, ma serve un'offerta concreta che potrebbe anche arrivare dalla Premier League.
Oltre al West Ham, è tornato a sondare il terreno anche il Leeds. Ma non sono gli unici, stando a quanto riportato da Ekrem Konur, nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Brentford. Non resta che attendere per capire come evolverà la situazione e se effettivamente questi sondaggi si trasformeranno in offerte concrete.
