Rocchi risponde alla Lazio: "Se non credete alla nostra buona fede, io lascio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Durante l'ultimo episodio di Open Var, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha risposto alla lettera della Lazio inviata alla Lega Serie A dopo aver spiegato il gol convalidato a Davis nella gara contro l'Udinese. Di seguito ciò che ha detto.

"La lettera della Lazio? Non entro in argomenti politici perché non sono la mia materia, però io ho detto sia al presidente Simonelli che a Gravina che se qualcuno non crede nella nostra buona fede, io domani mattina lascio, senza mezze misure. Anche perché io vengo qui e faccio sentire gli audio degli arbitri che si mettono a disposizione, e vi assicuro che non è piacevole soprattutto quando uno ha sbagliato".

"Se qualcuno pensa che non siamo onesti intellettualmente... Il nostro obiettivo è quello di fare meno errori possibili, poi li commettiamo e sbagliamo. Vedete poi nei weekend quanto mi inca**o. A Pisa l'altra sera potete farvi dire da chi era con me come stavo dopo quell'episodio al 95' in Udinese - Lazio. In questo caso poi si fa fatica a dare una spiegazione dopo aver visto l'episodio e letto il regolamento. Poi bisogna essere lucidi e razionali e ci si deve confrontare, la decisione è corretta e devo spiegarlo. Se uno poi ci vuole credere o meno, non è un problema mio".