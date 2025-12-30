Roma - Genoa, era rigore su Ostigard? L'assurda valutazione del VAR
Nel corso della rubrica Open VAR di DAZN, è stato analizzato il contatto tra Svilar e Ostigard nel corso della partita tra Roma e Genoa
30.12.2025 16:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Se la Lazio lamenta un gol irregolare assegnato all'Udinese, la Roma a Open VAR è protagonista in quanto squadra avvantaggiata dal mancato fischio di un rigore in favore del Genoa sul finire del primo tempo. Il contatto Svilar-Ostigard, che ha scatenato anche le polemiche di Daniele De Rossi, è stato oggetto di analisi del VAR, come mostrato anche dalla consueta rubrica di DAZN.
L'ANALISI DEL VAR - "Non hai bandierine. Colpo di testa dell'attaccante, però è dinamica. E' un tocco minimo. Ok, perfetto puoi fischiare la fine". Il VAR si rivolge poi all'arbitro: "Spiegaglielo (ai calciatori, ndr) è un tocco minimo con la mano aperta. Vanno alla ricerca del pallone. Lui lo tocca con la mano aperta sul viso, ma non c'è consistenza".
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.