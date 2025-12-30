Lazio, Giordano: "Gol Davis? Da annullare. Ci stiamo piangendo addosso, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Il gol è da annullare. Ho sempre detto che quando trai un vantaggio ogni volta che uno tocca la palla con la mano in area di rigore è punizione, sia a favore sia contro. Il termine ‘immediatezza’ non è quantificabile, per me può essere un secondo e per te otto". Sono le parole di Bruno Giordano, intervenuto a Radio Laziale, per commentare l'episodio del gol di Davis nel match contro l'Udinese.

Proseguendo, l'ex biancoceleste, ha aggiunto: "Tra arbitri e infortuni ci stiamo piangendo troppo addosso. Anche l’Udinese ha giocato un quarantenne in porta, mancava Atta…Devi essere bravo a sopperire alle assenze. Il Napoli vince e gli mancano otto giocatori. Ovvio, il Napoli ha una rosa migliore ma il giocatore a forza di ascoltare l’ambiente parlare degli arbitri si crea l’alibi. Qualche errore di troppo contro di noi ci sta, ma bisogna andare anche a vedere la prestazione. Abbiamo avuto la fortuna di sbloccarla con un autogol e poi all’ultimo secondo è successo quello che è successo, ma di questo bisogna parlare”.

“Si va sempre sui più deboli, i punti di riferimento come Guendouzi o Zaccagni non vengono mai attaccati. Non dipende direttamente da lui il gol, ma devi saper gestire il vantaggio. Lì dovevi proteggere il pallone e prenderti il fallo”.

