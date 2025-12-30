Lazio - Napoli, Di Paolo torna al VAR. Dopo la mano di Pavlovic...
30.12.2025 12:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nella designazione arbitrale di Lazio - Napoli spunta un nome noto. Si tratta dell'arbitro Di Paolo, che sarà al VAR nella gara di domenica alle 12:30 all'Olimpico.
L'ultima sua apparizione risale alla gara contro il Milan a San Siro, quando era stato fermato perché aveva richiamato Collu all'On Field Review sul fallo di mano di Pavlovic.
Era l'unico che aveva visto bene e ravvisato il tocco, con un possibile calcio di rigore per i biancocelesti. L'AIA, invece, l'aveva sospeso per un turno. Ora tornerà a dirigere la formazione di Sarri.
