Calciomercato Lazio | Romagnoli e Gila a rischio: cosa filtra sul futuro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non solo Basic e Marusic, c’è un'altra situazione che va monitorata con attenzione: quella di Alessio Romagnoli. Il difensore della Lazio è stato indicato da Sarri come punto solido da cui ripartire. Il difensore è legato ai colori biancocelesti fino a giugno 2027, ma da tre anni aspetta un riconoscimento economico che finora non è arrivato.

Come riporta il Corriere dello Sport, c’erano stati contatti a inizio dicembre ma le distanze restano. Richiedono meno fretta le situazioni legate agli altri giocatori in scadenza tra un anno e mezzo. Tra questi Provedel (che ha dichiarato di voler restare a lungo a Roma), Patric, Cataldi, Cancellieri, Lazzari, Pellegrini e Mario Gila.

Tra loro, la posizione dello spagnolo è quella più delicata: la sensazione è che non rinnoverà, con il rischio concreto di perderlo a parametro zero. L’unicao modo per evitarlo e realizzare una plusvalenza è una cessione nella prossima estate. La Lazio ora ha bisogno di stabilità e di programmare il futuro. È l’ora dei rinnovi.