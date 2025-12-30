Lazio - Fiorentina, l'ultima del girone di andata: il punto sui biglietti

La Lazio chiuderà il girone di andata all'Olimpico contro la Fiorentina e sarà l'ultima gara prima del 126° anniversario del club
RASSEGNA STAMPA - La Lazio si appresta a chiudere il girone di andata e ad iniziare il nuovo anno solare con due partite di grande importanza. Napoli e Fiorentina stanno vivendo momenti molto diversi, ma la squadra di Sarri sa che lo sgambetto può essere dietro l'angolo. 

La sfida con la Viola, fanalino di coda della classifica attuale, è in programma mercoledì 7 gennaio alle 20.45 all'Olimpico e attualmente la vendita dei tagliandi appare appena più contenuta rispetto a quella per il Napoli. 

Come riporta il Corriere dello Sport, i 29.918 abbonati si sono aggiunti circa 2.000 biglietti venduti. Un dato destinato a crescere nei prossimi giorni, anche perché si tratterà dell’ultima partita prima delle celebrazioni del 9 gennaio per il 126° anniversario del club. L’obiettivo dichiarato è raggiungere quota 40 mila presenze complessive.

