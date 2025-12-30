Lazio, intervento per Sarri: dimissioni e quando tornerà ad allenare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Piove sul bagnato in casa Lazio. Non solo gli episodi arbitrali che continuano a danneggiare la società, la regolarità e la parità competitiva del campionato. Ieri Maurizio Sarri è stato sottoposto a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA presso il Policlinico Tor Vergata a seguito di una fibrillazione atriale. Oggi, come riporta il Corriere dello Sport, ci saranno le dimissioni se i medici confermeranno il piano clinico predisposto per Sarri.

Il mister, come confidato dalla nota del club, riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. Non è stato indicato il giorno in cui Sarri tornerà ad allenare la Lazio, contava di fermarsi due giorni. Giovedì la squadra riposerà, è possibile che il Comandante torni venerdì ad allenare, mentre è prevista in panchina la sua presenza domenica contro il Napoli.

L’operazione era in programma da qualche tempo e infatti in un paio di occasioni, a fine partita, il tecnico era apparso spossato non intervenendo neanche alle tv e radio presenti. A luglio, pochi giorni dopo il via, si era recato a Villa Mafalda per un controllo avendo accusato un piccolo malore, ma nonostante ciò, si era presentato in campo dopo poche ore.

La squadra ieri è stata guidata dal vice Ianni, dal collaboratore tecnico Pasqui, con loro i preparatori dei portieri Nenci e Viotti, i preparatori atletici Losi e Ranzato.