Calciomercato Lazio | Marusic e Basic hanno scelto: il punto
RASSEGNA STAMPA - La lancetta dell'ora dei rinnovi cade puntuale in casa Lazio. Da gennaio inizierà il conto alla rovescia per chi è in scadenza a fine stagione con la possibilità di firmare pre-contratti con altri club. Come riporta il Corriere dello Sport, i primi nomi sul tavolo sono quelli di Basic e Marusic, entrambi in scadenza a giugno (come Pedro e Vecino, che però dovrebbero salutare a fine stagione) e in attesa di una chiamata della Lazio.
La volontà dei giocatori è stata già espressa nei contatti prima di Natale con il club: entrambi hanno dato priorità alla Lazio.
La palla passa alla società. Lotito ha già ricevuto le proposte degli agenti e nei prossimi giorni sono attesi nuovi summit per provare a trovare un punto d’incontro.