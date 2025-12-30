Calciomercato Lazio | Samardzic, c’è pure il Napoli: le ultime
RASSEGNA STAMPA - La lista si allunga. Tutti vogliono Lazar Samardzic: a gennaio può lasciare l’Atalanta, rimanendo però in Serie A. Già in estate era stato vicino all’addio a Bergamo, ma il suo passaggio al Marsiglia è saltato all’ultimo.
Adesso ha un’altra occasione per cambiare maglia. La Lazio ha già chiesto informazioni, sarebbe la mezzala di qualità che manca al centrocampo di Sarri. Su di lui, però, c’è anche la Fiorentina, che ha intenzione di rinforzare la squadra per provare ad agganciare la salvezza nella seconda parte di stagione.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sul serbo ci sarebbe anche il Napoli, a caccia di un colpo a centrocampo. Con l’infortunio di De Bruyne e con poche riserve a disposizione, a Conte potrebbe tornare molto utile l’ex Udinese. Per questo in corsa ci sono anche gli azzurri, in piena lotta Scudetto. L’Atalanta è disposta ad ascoltare.