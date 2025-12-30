Calciomercato Lazio | Per il centrocampo spunta Nicolussi Caviglia: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Lavori in corso a centrocampo. La Lazio ha il mercato sbloccato, a gennaio si cercherà un centrocampista da regalare a Sarri. L'asse è soprattutto con Atalanta e Fiorentina, tra obiettivi comuni e giocatori in uscita.
Nel taccuino biancoceleste ci sono soprattutto Samardzic, Maldini e Brescianini, che piacciono anche ai viola. Proprio dalla rosa di Vanoli, però, la Lazio potrebbe pescare. L'ultimo nome finito nel mirino di Lotito e Fabiani, infatti, sarebbe quello di Hans Nicolussi Caviglia, come riportato da Tuttosport.
Su di lui ci sono sia il Cagliari (in caso di uscita di Prati) che proprio l'Atalanta. Secondo quanto scrive il quotidiano, già in estate, prima del blocco totale delle operazioni, la società biancoceleste aveva trattato il regista con il Venezia. Ora non è da escludere, quindi, un ritorno di fiamma.