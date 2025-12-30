Calciomercato Lazio | Per il centrocampo spunta Nicolussi Caviglia: i dettagli

30.12.2025 12:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Per il centrocampo spunta Nicolussi Caviglia: i dettagli
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lavori in corso a centrocampo. La Lazio ha il mercato sbloccato, a gennaio si cercherà un centrocampista da regalare a Sarri. L'asse è soprattutto con Atalanta e Fiorentina, tra obiettivi comuni e giocatori in uscita.

Nel taccuino biancoceleste ci sono soprattutto Samardzic, Maldini e Brescianini, che piacciono anche ai viola. Proprio dalla rosa di Vanoli, però, la Lazio potrebbe pescare. L'ultimo nome finito nel mirino di Lotito e Fabiani, infatti, sarebbe quello di Hans Nicolussi Caviglia, come riportato da Tuttosport.

Su di lui ci sono sia il Cagliari (in caso di uscita di Prati) che proprio l'Atalanta. Secondo quanto scrive il quotidiano, già in estate, prima del blocco totale delle operazioni, la società biancoceleste aveva trattato il regista con il Venezia. Ora non è da escludere, quindi, un ritorno di fiamma.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.