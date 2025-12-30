La Lazio fa cambiare le regole? Rocchi: "Manderò la clip all'IFAB!"

Gianluca Rocchi, mediante il suo consueto intervento a Open VAR, ha reso noto che manderà all'IFAB la clip del fallo di mano di Davis

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Il caso del fallo di mano di Davis in Udinese-Lazio potrebbe servire per far cambiare le regole del calcio. L'avverbio 'immediatamente' non va in supporto degli arbitri e amplia il campo della soggettività. Motivo per cui il designatore Gianluca Rocchi, nel corso dell'ultima puntata di Open VAR, ha spiegatoi che interverrà mandando all'IFAB - International Football Association Board - la clip.

CLICCA QUI PER L'INTERVENTO DI ROCCHI A OPEN VAR

LE PAROLE DI ROCCHI - "L'avverbio 'immediatamente' oggi ci mette un po' in difficoltà, ma io non posso dire ai ragazzi che hanno sbagliato. L'immediatezza in questo caso non c'è e la decisione che prendono anche a fatica, e questo dimostra la loro totale buona fede nella decisione finale, è perché gli arbitri da una parte hanno un istinto e dall'altra un regolamento che li obbliga a una certa scelta. Questa clip ora la gireremo all'IFAB. Io ero a Pisa a vedere la partita e molti dirigenti mi hanno chiesto un parere e una spiegazione su quest'azione, ma sinceramente ero in difficoltà perché quando una decisione non è così chiara mi sono confrontato per capire se eravamo nell'errore o nel giusto".