Calciomercato Lazio | La situazione di Netz al 'Gladbach: il diesse fa chiarezza
Luca Netz verso l'addio al Borussia Monchengladbach. Il terzino classe 2003 è in scadenza a giugno e a partire dal prossimo mese potrà accordarsi a parametro zero con qualsiasi altra squadra. Su di lui c'è l'interesse della Lazio, alla ricerca del possibile sostituto di Nuno Tavares, che sembra ormai destinato al trasferimento in Arabia.
Nonostante la situazione, però, il tedesco non finirà ai margini del suo club fino a fine stagione. A spiegarlo è stato il direttore sportivo del Gladbach Rouven Schröder, che ai microfoni della BILD ha dichiarato: "Non sono un fan di questi metodi, preferiamo cercare di convincere giocatore e procuratore". Netz, quindi, continuerà a giocare fino alla scadenza del suo contratto, visto che sembra intenzionato a rifiutare il rinnovo.
Di questa scelta ne ha risentito Lukas Ullrich, che non è più sceso in campo proprio a discapito del classe 2003. E ora anche lui aspetta una nuova proposta contrattuale: "È una priorità in agenda, siamo in fase di trattativa", ha spiegato ancora il diesse del Borussia Monchengladbach.