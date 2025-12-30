Ex Lazio, Fiori consiglia Mandas: "Ecco la scelta che farei"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Valerio Fiori, portiere della Lazio dal 1986 al 1993, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare dei suoi ricordi in biancoceleste e della Lazio di oggi. In particolare, Fiori ha parlato di Provedel e Mandas. Ecco di seguito le sue parole:

“La Lazio rappresenta il periodo più importante e significativa della mia carriera e della mia vita da calciatore. Roma è una città bellissima, ma anche molto complicata per chi gioca a calcio. Ricordo con immenso piacere i derby giocati. Non ne ho mai perso uno, questo è il mio vanto. Giocare quella partita è diverso per chi fa sport. Mi porto dentro la Curva Nord, tutte le esprienze vissute in quegli anni, il contatto con i tifosi e le persone che sono entrate a far parte della mia vita".

"La Lazio di oggi sta attraversando un momento delicato. Era partita male, si era ripresa, ora alterna risultati positivi a negativi. Ha bisogno di tempo per recepire tutte le idee di Sarri, poi anche la qualità della rosa fa la differenza. In tal senso, anche il mercato di gennaio può avere un peso. Parliamo di una delle migliori difese, non a caso stiamo rivedendo il miglior Provedel. È una garanzia, sono anni ormai che fornisce prestazioni di alto livello. La Lazio è in buone mani".

"Consiglio a Mandas? Quello di andare a giocare. In questo momento per diverse ragioni non c’è spazio. Farei una scelta diversa, la soluzione del prestito credo sia l’ideale”.