30.12.2025 19:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Calciomercato Lazio | Dalla Danimarca: anche al Paris piace Gaaei

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio guarda all'estero, non solo in Italia. Tra i ruoli da rinforzare c'è sicuramente anche la fascia destra: Marusic e Hysaj sono in scadenza e Lazzari va per i trentatre anni, non si può più rimandare. Resta da capire se vorrà intervenire già a gennaio o rimandare il discorso a giugno. 

In attesa di capire come andrà la trattativa per il rinnovo di Marusic, la Lazio si guarda intorno. Nelle scorse settimane il nome che è stato accostato maggiormente ai biancocelesti è quello di Anton Gaaei, terzino classe 2002 dell'Ajax.

La concorrenza però non manca: stando a quanto riportato da Tipsbladet, oltre alla Lazio ci sarebbe anche il Paris FC sul calciatore danese. La partita è aperta, per ora le trattative non sono in stato avanzato.

