Napoli, Maradona Jr svela un retroscena su Sarri e Lobotka: il racconto
30.12.2025 20:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nel corso dell'intervento concesso a Radio Kiss Kiss Napoli, Maradona Jr ha svelato un retroscena su Lobotka, sui suoi primi anni in azzurro, e un confronto con Sarri. Le parole: "L’inizio di Lobotka è stato catastrofico. Faceva la tribuna all’inizio. Parlando con Sarri dissi: “Mister, noi dovremmo fare qualcosa in mezzo al campo perché siamo un po’ corti”. Due secondi di silenzio. “Ma c’avete Lobotka?” mi rispose. Io gli dissi: “Mister, ma Lobotka non ha fatto una partita”. E lui: “Lobotka è forte, ti farò vedere che appena avrà l’opportunità vedrai che è forte”.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.