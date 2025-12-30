Udinese, Inler sulla Lazio: "Il gol di Davis? Non meritavamo di perdere"

A seguito della gara contro la Lazio, il responsabile dell'area tecnica dell’Udinese Gokhan Inler è stato ospite negli studi di TV 12 a Udinese Tonight. Oltre a parlare della stagione dei bianconeri, si è espresso anche sul tanto discusso gol del pareggio di Davis. Di seguito le sue parole.

“Il gol di Davis contro la Lazio è stata una grande emozione, è stato come se avessi segnato io. Sono entrato in campo anche io. È stato bello perché non avremmo meritato di perdere. Se facciamo sempre queste prestazioni batterci non é facile. I ragazzi avevano lavorato duro in settimana, sanno di essere bravi ma bisogna dimostrarlo ogni domenica. Stiamo studiando anche noi come far sì che la squadra sia più stabile".

"Vanno affrontate tutte le partite come quella contro il Napoli, non è facile ma almeno dobbiamo essere più compatti. Con il mister e tutto lo staff stiamo lavorando su questo, stiamo vicini ai ragazzi e gli spieghiamo che ogni partita é diversa. Tutti i giorni bisogna osservare come si muovono e come si sento i ragazzi, a volte le pressioni arrivano anche da fuori come ad esempio in famiglia, e cerchiamo di fare attenzione a tutto e stargli dietro. Io sono qui per essere ogni giorno con loro".