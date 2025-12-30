Lazio, Massa arbitro? Il Napoli festeggia! Il punto sui precedenti

I precedenti della Lazio e del Napoli con l'arbitro Davide Massa, designato per la partita di domenica 4 gennaio allo Stadio Olimpico

© foto di Federico Gaetano

Sarà Davide Massa l'arbitro della sfida tra Lazio e Napoli, in programma domenica 4 gennaio alle 12.30. La sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A, e che metterà in palio punti importantissimi per le due squadre, varrà il 35° incrocio tra il fischietto di di Imperia e i biancocelesti. Il bilancio è leggermente a favore della Lazio, che è la squadra che Massa ha diretto più volte in carriera, con: 12 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte.

IL BILANCIO CON IL NAPOLI - Per l'arbitro ligure sarà la terza volta in una partita tra Lazio e Napoli, con i due precedenti terminati: 1-0 in Coppa Italia nel 2020 (quando ci furono delle polemiche per l'espulsione di Lucas Leiva) e 2-2 lo scorso febbraio. Il bilancio di Massa con il Napoli è decisamente più favorevole. In 29 incontri, infatti, i partenopei hanno vinto 19 volte, mentre hanno pareggiato e perso in 5 occasioni.