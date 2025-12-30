Lazio, quattro ammoniti e un'ammenda: le decisioni del giudice sportivo
La diciassettesima giornata si è conclusa ieri col posticipo Roma-Genoa e all'indomani, con un comunicato diramato tramite i canali ufficiali della Lega, sono state rese note le decisioni del giudice sportivo.
In casa Lazio, impegnata con l'Udinese in trasferta, sono state confermate quattro ammonizioni "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" dirette a Cataldi, Cancellieri, Pellegrini e Vecino. Inoltre, è stata sanzionata la società con un'ammenda da 7.000 euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, due fumogeni e una bottiglietta".
