Lazio, Sarri convalescente: il messaggio di Cucchi
30.12.2025 14:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
© foto di Federico De Luca
Maurizio Sarri si è sottoposto nei giorni scorsi a un intervento programmato da tempo, il club ha comunicato la riuscita dell'operazione e con un bollettino medico ha chiarito le sue condizioni. Il tecnico dovrà osservare qualche giorno di riposo e poi potrà tornare regolarmente in campo per guidare la squadra e prepararla alla sfida col Napoli.
Via social, con un post su X, Riccardo Cucchi ha voluto mandare un messaggio al toscano augurandogli pronta guarigione. "Un grandissimo abbraccio a Maurizio Sarri. Grandissimo" è ciò che si legge.
