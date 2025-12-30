Lazio, Sarri convalescente: il messaggio di Cucchi

Lazio, Sarri convalescente: il messaggio di Cucchi
Maurizio Sarri si è sottoposto nei giorni scorsi a un intervento programmato da tempo, il club ha comunicato la riuscita dell'operazione e con un bollettino medico ha chiarito le sue condizioni. Il tecnico dovrà osservare qualche giorno di riposo e poi potrà tornare regolarmente in campo per guidare la squadra e prepararla alla sfida col Napoli

Via social, con un post su X, Riccardo Cucchi ha voluto mandare un messaggio al toscano augurandogli pronta guarigione. "Un grandissimo abbraccio a Maurizio Sarri. Grandissimo" è ciò che si legge. 

