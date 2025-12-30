Fiorentina, nuovo confronto tra Vanoli e la squadra: le ultime

C'è un clima teso a Firenze, la Fiorentina sta attraversando una crisi senza fine. Nella giornata di ieri, dopo l'ennesimo ko rimediato in campionato, la squadra è tornata ad allenarsi al Viola Park in un clima tutt'altro che disteso. La tensione è tangibile, la sfida con la Cremonese in programma nel weekend sarà decisiva. 

Vanoli, a cui la società ha confermato fiducia, ha avuto un confronto diretto con la squadra. A prendere parola, riporta La Nazione, anche il capitano De Gea che ha provato a scuotere il gruppo anche dal punto di vista emotivo. Oltre all’aspetto mentale, si è parlato di campo e di possibili aggiustamenti tattici.

